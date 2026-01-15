Londra: nuovo spunto rialzista per British American Tobacco

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda che produce sigarette
, che lievita dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a British American Tobacco
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di British American Tobacco
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,51 sterline. Supporto a 42,74. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)