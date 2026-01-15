Milano 13:32
45.781 +0,29%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:32
10.237 +0,52%
Francoforte 13:32
25.283 -0,01%

Londra: nuovo spunto rialzista per British American Tobacco

Londra: nuovo spunto rialzista per British American Tobacco
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda che produce sigarette, che lievita dell'1,96%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a British American Tobacco rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di British American Tobacco ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,51 sterline. Supporto a 42,74. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,29.

