Milano 14:17
43.768 -0,52%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:17
9.675 -0,24%
Francoforte 14:17
23.719 -0,66%

Madrid: scambi negativi per Inditex

Ribasso composto e controllato per la società spagnola attiva nel settore tessile, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.
