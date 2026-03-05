New York: performance negativa per Johnson & Johnson

multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,55%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 241,8 USD con primo supporto visto a 237,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 235,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)