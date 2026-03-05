Milano 16:25
44.861 -1,05%
Nasdaq 16:25
24.988 -0,42%
Dow Jones 16:25
48.139 -1,23%
Londra 16:25
10.473 -0,89%
Francoforte 16:25
23.953 -1,04%

New York: performance negativa per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con un ribasso del 2,55%.

Il movimento di Johnson & Johnson, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo di Johnson & Johnson confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 241,8 USD con primo supporto visto a 237,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 235,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```