New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence
, che sta segnando un calo del 3,70%.
Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 187,6 USD con tetto rappresentato dall'area 200,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 182,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)