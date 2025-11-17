Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda di analisi e business intelligence, che sta segnando un calo del 3,70%.

Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di MicroStrategy Incorporated suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 187,6 USD con tetto rappresentato dall'area 200,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 182,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
