Milano 14:20
43.758 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:20
9.674 -0,25%
Francoforte 14:20
23.708 -0,71%

Piazza Affari: calo per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Rosso per il re del cachemire, che sta segnando un calo dell'1,95%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Brunello Cucinelli subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo di Solomeo. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 89,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 87,97. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 87,29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```