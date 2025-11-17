Piazza Affari: calo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Rosso per il re del cachemire
, che sta segnando un calo dell'1,95%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento di Brunello Cucinelli
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo di Solomeo
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 89,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 87,97. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 87,29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)