Piazza Affari: calo per Brunello Cucinelli

re del cachemire

FTSE MIB

Brunello Cucinelli

gruppo di Solomeo

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo dell'1,95%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 89,85 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 87,97. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 87,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)