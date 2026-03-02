Milano 17:29
46.257 -2,02%
Nasdaq 17:34
24.832 -0,51%
Dow Jones 17:34
48.687 -0,59%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:30
24.672 -2,42%

Piazza Affari: calo per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Rosso per il re del cachemire, che sta segnando un calo del 3,74%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brunello Cucinelli, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del gruppo di Solomeo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 78,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 77,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
