Piazza Affari: calo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Rosso per il re del cachemire
, che sta segnando un calo del 3,74%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brunello Cucinelli
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del gruppo di Solomeo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 78,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 77,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)