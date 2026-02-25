Milano 13:15
47.093 +0,95%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:15
10.786 +0,98%
Francoforte 13:15
25.104 +0,47%

Piazza Affari: andamento negativo per Brunello Cucinelli

Seduta in ribasso per il re del cachemire, che mostra un decremento dell'1,86%.
