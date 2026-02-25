Piazza Affari: movimento negativo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Retrocede il re del cachemire
, con un ribasso dell'1,86%.
L'andamento di Brunello Cucinelli
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo di Solomeo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 87,11 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 84,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 89,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)