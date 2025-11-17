Milano 14:21
43.755 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:21
9.673 -0,26%
Francoforte 14:21
23.705 -0,72%

Piazza Affari: movimento negativo per Moncler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione dell'1,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Moncler rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moncler evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 56,83 Euro. Primo supporto a 55,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 55,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
