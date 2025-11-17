Piazza Affari: movimento negativo per Moncler

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda nota per i piumini
, che presenta una flessione dell'1,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB
, evidenzia un rallentamento del trend di Moncler
rispetto al principale indice della Borsa di Milano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Moncler
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 56,83 Euro. Primo supporto a 55,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 55,21.
