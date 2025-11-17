Milano 14:23
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:23
9.672 -0,28%
Francoforte 14:23
23.703 -0,73%

PLATINUM del 16/11/2025

Finanza
PLATINUM del 16/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Sessione moderatamente positiva quella del 16 novembre, per il metallo bianco-argenteo, che termina gli scambi in salita a 1.553.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.528,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.594,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.504,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
