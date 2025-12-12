PLATINUM dell'11/12/2025

Milano 11-dic
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Prepotente rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,67% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del platino classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.717 e primo supporto individuato a 1.657. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.777.


