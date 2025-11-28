Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca con sede a Desio
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco di Desio e della Brianza
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'istituto di credito tricolore
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,04 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,713. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)