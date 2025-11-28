Milano 13:49
43.258 +0,09%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:50
9.709 +0,16%
Francoforte 13:49
23.821 +0,22%

Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca con sede a Desio, con una variazione percentuale dell'1,95%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,04 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,713. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```