Milano 11:56
43.513 +0,59%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:57
9.737 +0,36%
Francoforte 11:57
23.759 +0,72%

Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca con sede a Desio, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,967. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```