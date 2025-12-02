Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca con sede a Desio
, in guadagno del 2,59% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco di Desio e della Brianza
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve dell'istituto di credito tricolore
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,967. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,43.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)