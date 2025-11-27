Biauto, sustainability-linked bond da 5 milioni di euro con Sella, Banco Desio e Banca Asti

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -, dealer torinese specializzato nel segmento premium con una storia di oltre 100 anni, ha emesso la, con possibilità di riapertura nei successivi 12 mesi dalla data di emissione, per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business., attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito Biauto come arranger dell'operazione e advisor finanziario esclusivo dell'emittente. La prima tranche è stata sottoscritta da Banca Sella per l'importo di 2,5 milioni di euro, daper 1,5 milioni e da Banca di Asti per 1 milione.L'emissione è finalizzata a sostenere i costi legati all', nonché a finanziare gli investimenti funzionali ad una sua corretta integrazione all'interno del perimetro operativo di Biauto. L'operazione rafforza il posizionamento del gruppo Biauto nell'area nord-ovest, dando vita ad uno dei principali dealer in Italia.I titoli sono quotati sul segmento professionale di. L'emissione ha una durata di 7 anni ed è caratterizzata da 12 mesi di pre-ammortamento ed un piano di rimborso a quote capitale costanti.