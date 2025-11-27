Biauto, sustainability-linked bond da 5 milioni di euro con Sella, Banco Desio e Banca Asti

(Teleborsa) - Biauto
, dealer torinese specializzato nel segmento premium con una storia di oltre 100 anni, ha emesso la prima tranche da 5 milioni di un sustainability-linked bond
, con possibilità di riapertura nei successivi 12 mesi dalla data di emissione, per sostenere lo sviluppo del piano industriale e il consolidamento del proprio business.Sella
, attraverso la propria divisione specializzata in operazioni di finanza straordinaria Sella Investment Banking, ha assistito Biauto come arranger dell'operazione e advisor finanziario esclusivo dell'emittente. La prima tranche è stata sottoscritta da Banca Sella per l'importo di 2,5 milioni di euro, da Banco di Desio e della Brianza
per 1,5 milioni e da Banca di Asti per 1 milione.
L'emissione è finalizzata a sostenere i costi legati all'acquisizione del ramo di azienda della concessionaria Autocrocetta
, nonché a finanziare gli investimenti funzionali ad una sua corretta integrazione all'interno del perimetro operativo di Biauto. L'operazione rafforza il posizionamento del gruppo Biauto nell'area nord-ovest, dando vita ad uno dei principali dealer in Italia.
I titoli sono quotati sul segmento professionale di Euronext Access Milan
. L'emissione ha una durata di 7 anni ed è caratterizzata da 12 mesi di pre-ammortamento ed un piano di rimborso a quote capitale costanti.