Milano 13:18
42.987 -1,78%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:18
9.545 -1,35%
Francoforte 13:18
23.253 -1,43%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Riunione sostanzialmente debole quella del 17 novembre per il Light Sweet Crude Oil, che conclude gli scambi in frazionale calo a 59,72.

Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 61. Supporto stimato a 58,46. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 63,54.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```