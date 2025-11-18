Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Riunione sostanzialmente debole quella del 17 novembre per il Light Sweet Crude Oil, che conclude gli scambi in frazionale calo a 59,72.
Le tendenza di medio periodo del greggio WTI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 61. Supporto stimato a 58,46. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 63,54.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)