Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo dell'1,62%.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61,52, mentre il primo supporto è stimato a 60,03. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,01.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
