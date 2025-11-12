Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Seduta decisamente positiva per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo dell'1,62%.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61,52, mentre il primo supporto è stimato a 60,03. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,01.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)