Fed, Daly avverte: rischio da tassi prolungati

(Teleborsa) - La presidente della, ha avvertito che l'economia statunitense sta probabilmente subendo una flessione della domanda, mentre l'inflazione legata ai dazi sembra essere per ora contenuta, e ha messo in guardia dal mantenere i tassi di interesse alti per troppo tempo."Se si analizzano i dati, non si vede un aumento dell'inflazione legata ai dazi nei servizi o nel settore immobiliare e, cosa importante, non si vede un suo impatto sulle aspettative di inflazione", ha dichiarato Daly a Bloomberg TV. "Vediamo anche che il mercato del lavoro si sta indebolendo e la crescita salariale si sta moderando", quindi "non vogliamo commettere l'errore di mantenere i tassi troppo a lungo e scoprire poi di aver danneggiato l'economia", ha aggiunto.