Milano 17:21
43.928 +2,35%
Nasdaq 17:21
25.395 +1,34%
Dow Jones 17:21
46.981 -0,01%
Londra 17:21
9.792 +1,13%
Francoforte 17:21
23.983 +1,75%

Fed, Daly avverte: rischio da tassi prolungati

Economia
Fed, Daly avverte: rischio da tassi prolungati
(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha avvertito che l'economia statunitense sta probabilmente subendo una flessione della domanda, mentre l'inflazione legata ai dazi sembra essere per ora contenuta, e ha messo in guardia dal mantenere i tassi di interesse alti per troppo tempo.

"Se si analizzano i dati, non si vede un aumento dell'inflazione legata ai dazi nei servizi o nel settore immobiliare e, cosa importante, non si vede un suo impatto sulle aspettative di inflazione", ha dichiarato Daly a Bloomberg TV. "Vediamo anche che il mercato del lavoro si sta indebolendo e la crescita salariale si sta moderando", quindi "non vogliamo commettere l'errore di mantenere i tassi troppo a lungo e scoprire poi di aver danneggiato l'economia", ha aggiunto.
