Piazza Affari: scambi in positivo per De' Longhi

(Teleborsa) - Balza in avanti la big degli elettrodomestici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di De' Longhi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo del produttore di elettrodomestici
evidenzia un declino dei corsi verso area 30,19 Euro con prima area di resistenza vista a 30,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)