Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,25%
Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,25%
Il CAC40 avvia la giornata a 8.017,73 punti
In breve
,
Finanza
18 novembre 2025 - 09.03
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,25%, a quota 8.017,73 in apertura.
