Milano 10:20
43.336 -0,24%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 10:20
9.763 -0,14%
Francoforte 10:20
24.008 -0,17%

Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,02%

Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.072,31 punti

In breve, Finanza
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,02%, a quota 8.072,31 in apertura.
