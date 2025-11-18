Milano 13:24
42.997 -1,76%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:24
9.545 -1,35%
Francoforte 13:24
23.259 -1,41%

Francoforte: movimento negativo per Sartorius

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Sartorius
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che sta segnando un calo del 2,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sartorius rispetto all'indice di riferimento.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Sartorius restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 225,4 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 222,1. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 220,6, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```