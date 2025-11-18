Milano 13:24
Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Puma, che presenta una flessione del 2,16% sui valori precedenti.

L'andamento di Puma nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,46 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,73. Il peggioramento di Puma è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
