Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Puma
, che mostra un decremento dell'1,83%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Tecnicamente, Puma
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)