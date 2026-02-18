Milano 12:05
Francoforte: performance negativa per Puma

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Puma, che mostra un decremento dell'1,83%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Puma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,47 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,05.

