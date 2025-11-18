Francoforte: RTL in forte calo

(Teleborsa) - Scende sul mercato RTL
, che soffre con un calo del 4,32%.
La tendenza ad una settimana di RTL
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di RTL
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 32,68 Euro. Supporto visto a quota 31,68. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 33,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)