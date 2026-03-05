Milano
17:35
44.609
-1,61%
Nasdaq
18:20
24.937
-0,63%
Dow Jones
18:20
47.879
-1,76%
Londra
17:35
10.414
-1,45%
Francoforte
17:37
23.816
-1,61%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,61%
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,61%
Il DAX chiude a 23.815,75 punti
In breve
,
Finanza
05 marzo 2026 - 17.43
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa dell'1,61% e archivia la seduta a 23.815,75 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo del 2,56%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,46%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,25%)
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,32%)
Argomenti trattati
Francoforte
(426)
Titoli e Indici
DAX
-1,78%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,58%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,22%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%
Borsa: A picco Francoforte, in forte calo del 3,44%
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,93%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,53%
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto