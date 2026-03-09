Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:36
24.669 +0,11%
Dow Jones 19:36
47.195 -0,64%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Borsa: Pessimo inizio per Francoforte in calo (del 2,51%)

Il DAX inizia le contrattazioni a 22.998,94 punti

In forte ribasso l'indice della Borsa di Francoforte che riporta una forte discesa del 2,51% a quota 22.998,94 in apertura.
