Milano 13:25
42.978 -1,80%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:25
9.543 -1,37%
Francoforte 13:25
23.249 -1,45%

Francoforte: scambi negativi per Aurubis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di rame, con una flessione del 2,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aurubis, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della big europea del rame evidenzia un declino dei corsi verso area 107,1 Euro con prima area di resistenza vista a 108,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 106,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
