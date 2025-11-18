Francoforte: scambi negativi per Aurubis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di rame
, con una flessione del 2,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aurubis
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della big europea del rame
evidenzia un declino dei corsi verso area 107,1 Euro con prima area di resistenza vista a 108,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 106,6.
