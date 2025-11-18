Milano 13:26
42.985 -1,79%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:26
9.542 -1,38%
Francoforte 13:26
23.251 -1,44%

Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 9,28 Euro. Supporto stimato a 9,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 9,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
