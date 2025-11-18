Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di acciaio
, che mostra un decremento del 2,81%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp
rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 9,28 Euro. Supporto stimato a 9,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 9,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)