Milano 13:46
47.282 +0,24%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:46
10.821 +0,13%
Francoforte 13:46
25.274 +0,39%

Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,56%.

Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio evidenzia un declino dei corsi verso area 10,27 Euro con prima area di resistenza vista a 10,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,08.

