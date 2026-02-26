Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio
, con un ribasso del 2,56%.
Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio
evidenzia un declino dei corsi verso area 10,27 Euro con prima area di resistenza vista a 10,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)