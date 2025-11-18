Milano 13:27
Londra: calo per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria, che presenta una flessione del 2,96%.

La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda sudamericana estrattrice di rame. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,67 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 26,37. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
