Londra: calo per Antofagasta

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia mineraria
, che presenta una flessione del 2,96%.
La tendenza ad una settimana di Antofagasta
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,67 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 26,37. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,17.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)