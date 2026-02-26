Milano 10:24
47.191 +0,04%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:24
10.817 +0,10%
Francoforte 10:24
25.129 -0,19%

Londra: si concentrano le vendite su Antofagasta

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia mineraria, che sta segnando un calo del 2,27%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Antofagasta rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,12 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,15. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
