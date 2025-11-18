Londra: in calo Schroders

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di gestione patrimoniale inglese
, che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schroders
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Schroders
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,787 sterline. Primo supporto visto a 3,741. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,718.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)