Londra: in calo Schroders

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di gestione patrimoniale inglese, che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schroders, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Schroders, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,787 sterline. Primo supporto visto a 3,741. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,718.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
