Londra: rosso per Standard Chartered

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che presenta una flessione del 3,41%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Standard Chartered rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 15,64 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 15,32. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 15,2.

