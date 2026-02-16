Londra: balza in avanti Standard Chartered

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario con sede a Londra
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
La tendenza ad una settimana di Standard Chartered
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Standard Chartered
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,39 sterline con area di resistenza individuata a quota 17,63. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)