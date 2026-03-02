Milano 17:35
Migliori e peggiori
Standard Chartered in discesa a Londra
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che tratta in perdita del 4,91% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Standard Chartered rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Standard Chartered rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,72 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
