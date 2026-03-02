Standard Chartered in discesa a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra
, che tratta in perdita del 4,91% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Standard Chartered
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Standard Chartered
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,72 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)