Standard Chartered in discesa a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per il, che tratta in perdita del 4,91% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,72 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)