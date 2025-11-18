Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:47
24.613 -0,76%
Dow Jones 18:47
46.205 -0,83%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: andamento rialzista per MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Bene l'azienda di analisi e business intelligence, con un rialzo del 2,91%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 197,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 204,1. Il peggioramento di MicroStrategy Incorporated è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 193.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
