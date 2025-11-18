Milano 13:32
42.977 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:32
9.542 -1,38%
Francoforte 13:32
23.258 -1,41%

Parigi: andamento negativo per Renault

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Renault
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica francese, che presenta una flessione del 2,28%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Renault mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,4%, rispetto a -0,49% dell'indice di Parigi).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Renault. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Renault evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,03 Euro. Primo supporto a 34,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```