Parigi: andamento negativo per Renault

(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica francese
, che presenta una flessione del 2,28%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Renault
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,4%, rispetto a -0,49% dell'indice di Parigi
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Renault
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Renault
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 35,03 Euro. Primo supporto a 34,45. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 34,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)