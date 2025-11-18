Piazza Affari: giornata depressa per De' Longhi

(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici
, che passa di mano con un calo del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di De' Longhi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)