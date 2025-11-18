Milano 13:35
Piazza Affari: giornata depressa per De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici, che passa di mano con un calo del 2,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di De' Longhi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di elettrodomestici rispetto all'indice.


Lo status tecnico di De' Longhi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,57 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
