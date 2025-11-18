Piazza Affari: giornata depressa per Unipol

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che passa di mano con un calo del 2,33%.
Il trend di Unipol
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società finanziaria e assicurativa
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,99 Euro. Primo supporto visto a 18,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)