Piazza Affari: giornata depressa per Unipol

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che passa di mano con un calo del 2,33%.

Il trend di Unipol mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società finanziaria e assicurativa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 18,99 Euro. Primo supporto visto a 18,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,72.

