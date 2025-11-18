Piazza Affari: movimento negativo per Moncler

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda nota per i piumini
, con una flessione dell'1,96%.
L'andamento di Moncler
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,39 Euro. Primo supporto visto a 54,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 54,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)