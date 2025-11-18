Piazza Affari: rosso per doValue

Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,97%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,399 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,447. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,379.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)