Piazza Affari: rosso per doValue

Piazza Affari: rosso per doValue
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che mostra un decremento del 2,97%.

Lo scenario su base settimanale di doValue rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di doValue suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,399 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,447. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,379.

