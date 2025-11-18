Piazza Affari: rosso per doValue

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che mostra un decremento del 2,97%.
Lo scenario su base settimanale di doValue
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di doValue
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,399 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,447. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,379.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)