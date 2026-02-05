Milano 13:29
46.387 -0,53%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 13:29
10.366 -0,34%
Francoforte 13:29
24.505 -0,40%

Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank

Rosso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che sta segnando un calo del 2,68%.
