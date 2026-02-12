Piazza Affari: balza in avanti GVS

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che avanza bene del 2,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GVS
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,247 Euro. Primo supporto visto a 4,152. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,093.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)