Milano 13:39
46.668 +0,34%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:39
10.485 +0,13%
Francoforte 13:39
25.192 +1,35%

Piazza Affari: balza in avanti GVS

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti GVS
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che avanza bene del 2,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di GVS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GVS rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GVS, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,247 Euro. Primo supporto visto a 4,152. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,093.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```