Piazza Affari: rosso per GVS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, con una flessione dell'1,82%.
La tendenza ad una settimana di GVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di GVS
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,105 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,18.
