Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: rosso per GVS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, con una flessione dell'1,82%.

La tendenza ad una settimana di GVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di GVS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,105 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,03. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
