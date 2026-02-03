Piazza Affari: calo per GVS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, con una flessione dell'1,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di GVS
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di GVS
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,152 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,042. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,262.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)