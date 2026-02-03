Milano 16:46
46.312 +0,67%
Nasdaq 16:46
25.413 -1,27%
Dow Jones 16:46
49.393 -0,03%
Londra 16:46
10.295 -0,45%
Francoforte 16:46
24.747 -0,20%

Piazza Affari: calo per GVS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, con una flessione dell'1,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di GVS rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di GVS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,152 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,042. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,262.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
