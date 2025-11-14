First Capital, performance total return da inizio anno al +21,1%

First Capital

, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, al 30 settembre 2025, ilcomplessivo si attesta a 93,9 milioni di euro, di cui 5 milioni di pertinenza di terzi, corrispondente a 29,9 euro per azione in circolazione.La performance del NAV per azione è stata pari a2025, segnando un altro trimestre di crescita e portando la performance total return da inizio anno al +21,1%.In, il NAV al 30 settembre 2025 registra un incremento di 7,8 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2025 (quando era pari a 86,1 milioni, di cui 3,9 milioni di pertinenza di terzi). Il confronto con il 31 dicembre 2024 (NAV pari a 78 milioni di euro, di cui 4,3 milioni di terzi) evidenzia un aumento complessivo di 15,9 milioni di euro.Il risultato conseguito da inizio anno riflette principalmente l', nonostante la distribuzione di dividendi effettuata nel mese di maggio. In particolare, nei primi nove mesi del 2025, il rilevante apprezzamento delle partecipateha più che compensato il calo dei corsi azionari di alcune altre partecipazioni strategiche, oltre a coprire i costi di gestione sostenuti nel periodo.Al 30 settembre 2025 glidi First Capital ammontano a 145,6 milioni di euro, costituiti dal portafoglio investimenti, che ammonta a 96,2 milioni, da liquidità e cash equivalents, per 45,8 milioni e da altre attività per 3,7 milioni.