Opa ALA, pubblicato documento di offerta: prezzo 36,08 euro e periodo di adesione dall'1 al 19 dicembre

ALA

(Teleborsa) -ha annunciato la pubblicazione del Documento di Offerta relativo all’OPA obbligatoria e totalitaria sulle azioni, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, autorizzato da CONSOB il 26 novembre 2025.L’offerta riguarda 912.030 azioni, pari al 10,10% del capitale sociale, ossia l’intero flottante non ancora detenuto dall’Offerente, che possiede già l’89,90% della società. Ilè di, con valore cum dividendo pari a 36,83 euro. Il corrispettivo incorpora premi fino al 41% rispetto alle medie dei mesi precedenti l’annuncio del 9 maggio 2025.Ilsi svolgerà dal 1° al 19 dicembre, mentre il pagamento è previsto per il 30 dicembre. Non è prevista la riapertura dei termini, in quanto Wing BidCo raggiungerebbe comunque le soglie dell’art. 108 TUF e ha già dichiarato che non ripristinerà un flottante adeguato.Il Consiglio di Amministrazione di ALA, riunitosi il 27 novembre, ha approvato il comunicato dell’emittente ai sensi dell’art. 103 TUF, esprimendo unsulla congruità del corrispettivo dell’offerta. La valutazione è stata supportata dal parere dell’amministratore indipendente e dalla fairness opinion di Vitale & Co., entrambi acquisiti nello stesso giorno. Il CdA ha giudicato unanimemente adeguato il prezzo di 36,08 euro per azione.Obiettivo dell’OPA è ildi ALA da Euronext Growth Milan, ritenuto funzionale a una gestione più flessibile e orientata alla crescita. In assenza delle condizioni per il delisting automatico, Wing BidCo procederà tramite fusione.