Il DAX chiude a 23.162,92 punti

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,08%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 23.162,92 punti.
