Edufin Index: in Emilia-Romagna educazione finanziaria più alta della media nazionale

(Teleborsa) - Il livello di educazione finanziaria in Emilia-Romagna supera di un punto la media italiana, attestandosi a 57, ma la regione, come il Paese intero, resta ancora sotto la sufficienza, fissata a 60. È il dato che emerge dalla, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da, compagnia delinsieme acon la collaborazione scientifica disaranno presentati oggi, martedì 17 febbraio, a Bologna, nell'ambito delcon la partnership consocietà specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al Risparmio (ABI).Il tour,, è pensato per migliorare l'educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. "Creare cultura" finanziaria è tra gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali.Perl'Edufin Index 2025 certifica che l'alfabetizzazione finanziaria supera di un punto la media nazionale (57 vs 56). Nessuna regione arriva alla sufficienza (60) ma questo territorio è tra quelli che più vi si avvicinano, spiccando per una maggiore attenzione alla gestione della finanza personale, come testimoniato dal Behavioural Index, l'indice dei comportamenti (60); più basso, invece, l'Awareness Index (55), l'indice delle conoscenze sui temi finanziari e assicurativi.Si conferma la tendenza generale che vede le donne meno ferrate sui temi economici, con unnel livello di preparazione di uomini e donne (61 vs. 55), mentre la media nazionale è di 5 punti di distacco (58 vs. 53).Quanto allai giovani dell'Emilia-Romagna sono informati quanto i loro coetanei italiani (53), dunque insufficienti nell'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa.Oltre a presentare ila tappa emiliana, quattordicesima e conclusiva del "Tour dell'Educazione Finanziaria", vede momenti di dibattito e di formazione, introdotti dal benvenuto di Alleanza Assicurazioni e Adecco. Ogni tappa è articolata due momenti distinti. La mattina è dedicata a, un'occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell'educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere. Nel pomeriggio, invece, spazio alle donne, con i, momenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie."L'educazione finanziaria e assicurativa – sottolinea– è un'efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la quarta edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour, che per questa edizione si conclude a Bologna, vogliamo contribuire a migliorare l'indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica"."L'Italia si colloca tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, l'Emilia-Romagna è un esempio virtuoso: secondo l'Edufin Index 2025, il livello di educazione finanziaria nella regione supera di un punto la media nazionale – commenta–. Proprio per questo, siamo orgogliosi di affiancare Alleanza Assicurazioni nel Tour dell'Educazione Finanziaria, che ha toccato diversi territori della Penisola. Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell'educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".In Emilia-Romagna,Compagnia del Gruppo Generali, è presente con 23 agenzie, 21 agenti e 562 collaboratori. L'impegno di Alleanza sul territorio emiliano è costante e nel 2025 ha registrato 94 eventi, suddivisi tra “Protection Day","Investment Day" e"Previdenza Day" con oltre 1000 partecipanti.è presente con 33 filiali, distribuite capillarmente nella regione, e una rete di oltre 155 collaboratori. Dal 2024 ha avviato al lavoro oltre 14mila candidati nella regione, circa il 45% dei lavoratori attivi sono stati avviati con contratti a tempo indeterminato, grazie alla collaborazione con oltre 1550 aziende del territorio.