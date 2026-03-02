Giornata Mondiale dell’Udito, Amplifon: al via nel mondo iniziative di informazione e prevenzione

(Teleborsa) -vvierà in diversi paesi del mondo varie iniziative di informazione, educazione e prevenzione sulla salute uditiva in occasione dellai domani, 3 marzo 2026.Oltre ai test gratuiti offerti quotidianamente nei 10.000 centri dei 26 Paesi in cui opera. In Italia, presso le due sedi degli headquarter generali globali e nazionali di Milano, è in programma una giornata dedicata a dipendenti e aziende partner che coniuga sessioni di formazione e controlli dell’udito tramite OtoKiosk, la tecnologia proprietaria di Amplifon per test audiometrici certificati tramite iPad. L'iniziativa coinvolgerà anche le persone di Chora&Will media (del gruppo Be Water) a Milano. Parallelamente, Amplifon è inoltre stata promotrice, insieme a Udito Italia Onlus e all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Maratona dell’Udito che si è tenuta lo scorso 27 febbraio presso Palazzo Montecitorio a Roma.di sensibilizzazione proseguono anche in Francia, dove il Gruppo offrirà test uditivi gratuiti sia nei propri uffici di Parigi sia presso la sede del 15° arrondissement della capitale. I test saranno effettuati anche in Australia, a Melbourne, grazie a una partnership con la catena di farmacie locali HealthSave. Negli Stati Uniti, invece, Amplifon promuoverà la salute uditiva con test dell’udito gratuiti a Minneapolis, negli uffici americani del Gruppo e all’interno delInfine, Amplifon promuoverà la campagna social globalededicata al valore emotivo dei suoni, ricordando che un controllo uditivo è la chiave per continuare a emozionarsi ascoltando il mondo che ci circonda. La campagna, realizzata da Amplifon insieme a SMALL e Accenture Song Italia, sarà online dal 3 marzo, e per tutto il mese dell’udito, in 17 paesi tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia. Inoltre, sui canali social istituzionali verrà pubblicato un video che promuove la cura dell'udito come buona abitudine da integrare nella propria routine quotidiana.Istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanitàn impegno urgente, visti i dati diffusi dall’OMS: ocausa dell’eccessiva esposizione al rumore.